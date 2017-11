Mailand (dpa) - Der erste Start außerhalb Europas in der Giro-Geschichte, ultraschwere Bergankünfte auf dem Ätna und dem Zoncolan sowie ein Elitefeld inklusive Chris Froome: Die spektakuläre 101. Italien-Rundfahrt beginnt am 4. Mai 2018 in Jerusalem mit drei Etappen und endet am 27. Mai in Rom.

Die vierte Etappe des Giro, dessen Strecke am Mittwoch in Mailand präsentiert wurde, wird in Catania auf Sizilien gestartet. Der Titelverteidiger Tom Dumoulin aus den Niederlanden und die zweimaligen Sieger Vincenzo Nibali und der nicht mehr aktive Alberto Contador waren Ehrengäste der Präsentation. Der vierfache Tour-de-France-Gewinner Chris Froome überbrachte im RAI-Studio eine Video-Botschaft: «Ich freue mich, euch alle auf der Startlinie des Giro 2018 zu sehen».

Damit ist klar, dass der 32 Jahre alte Brite starten und damit die Chance nutzen wird, den Rekord Bernard Hinaults einzustellen. In den Jahren 1982/83 hatte der Franzose jahresübergreifend die drei großen Rundfahrten Giro, Tour de France und Vuelta gewonnen. Froome hat mit seinem Tour- und Vuelta-Erfolg 2017 zwei Drittel dieser Strecke zurückgelegt. Fünf Wochen Pause zwischen den Rennen zerstreuten offenbar seine Zweifel, bei einem Doppelstart zu viel Kraft im Hinblick auf den angestrebten fünften Sieg in Frankreich zu lassen.

Der Giro-Start ist nach Angaben der Veranstalter die größte Herausforderung der israelischen Sicherheitskräfte in der Geschichte des Landes, größer als beim Staatsbegräbnis von Jitzchak Rabin und beim Besuch von Papst Franziskus 2014.