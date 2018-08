Malaga (dpa) - Seinen von der Teamleitung verordneten Verzicht auf die Tour de France sieht Radrennprofi Emanuel Buchmann vor dem Start der Spanien-Rundfahrt Vuelta als Vorteil.

«Ich bin vielleicht dadurch frischer als so mancher Konkurrent», sagte der Ravensburger der Deutschen Presse-Agentur vor dem am Samstag in Malaga beginnenden 73. Rennen. Der deutsche Ex-Meister, der seine Bora-hansgrohe-Mannschaft erstmals als Kapitän in einer World Tour führen soll, hat seine Ziele für die kommenden drei Wochen in Spanien klar umrissen: «Ich will unter die ersten Zehn im Gesamtklassement, um mich als feste Größe in unserem Team für die Tour zu empfehlen. Wenn es auch noch mit einem Etappensieg klappen sollte, wäre das ideal».

Buchmann kann sich auf eine starke Mannschaft stützen, in der unter anderem der Bergspezialist Rafal Majka, der dreimalige Weltmeister Peter Sagan und Routinier Marcus Burghardt stehen. In der Vorbereitung auf die Vuelta war der 25 Jahre alte Buchmann zweimal im Höhentrainingslager in Livigno.