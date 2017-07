Vittel (dpa) - In den Vogesen steht am Mittwoch die erste Bergetappe der 104. Tour de France an. Auf der nur 160,5 Kilometer langen Strecke zwischen Vittel und der Planche des Belles Filles wird ein großes Spektakel während des 5,9 Kilometer langen Schlussanstiegs erwartet.

Die Taktik des dreimaligen Toursiegers Chris Froome war in den Jahren zuvor: Attacke am ersten Berg. Auch diesmal könnte der Brite versuchen, schon früh seine Ansprüche klar zu machen. Schon im Auftakt-Zeitfahren in Düsseldorf konnte er sich einen kleinen Vorsprung vor den Hauptkonkurrenten erarbeiten. Für Emanuel Buchmann, den deutschen Hoffnungsträger im Klassement, könnte es ebenfalls ein guter Tag werden.