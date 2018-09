Der Handball-Bundestrainer will bei der Heim-WM im Januar überzeugen. Aber schafft er das? Ein Ortstermin in Köln.

Köln. Der Tag im Kölner Sportmuseum am Zollhafen, an dem vier Monate vor der Handball-WM in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar 2019) am Spielort Köln der Startschuss für beginnende Handball-Euphorie fallen soll, fängt schon nicht gut an. Am Eingang liegt in einer gläsernen Vitrine der Taktikzettel des ehemaligen deutschen Handball-Nationaltrainers Dagur Sigurdsson, es ist gleichsam die Anleitung zum deutschen Handball-Europameistertitel von 2016. Christian Prokop wirft einen nachdenklichen Blick darauf, und als ihn ein Journalist später auf seinen erfolgreichen Vorgänger und dessen Zettelwirtschaft anspricht, sagt der aktuelle Bundestrainer bestimmt, dass jeder „seinen Weg gehen sollte“, und es ja schön sei, „wie im Erfolgsfall alles positiv gesehen“ würde. Aber „jetzt zählt es, ein neues Kapitel aufzuschlagen.“

Kurz danach sitzt Prokop neben dem ehemaligen Handball-Bundestrainer Heiner Brand, als Spieler Weltmeister, als Trainer auch noch. Brand, übergroße deutsche Handball-Ikone, wird freudestrahlend von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet begrüßt. Prokop stellt sich selbst vor: „Christian Prokop, ich bin der Bundestrainer.“ Laschet lächelt freundlich. So geht das den ganzen Morgen: Brand erzählt im Interview mit Moderator Wolf-Dieter Poschmann vom sagenhaften WM-Triumph 2007, Laschet schwärmt von Köln als „Handball-Hauptstadt“ und redet von möglichen Olympischen Spielen 2032, dann übernimmt Prokop: Ja, na klar, die Vorfreude nehme zu, aber „natürlich müssen wir den Zeigefinger nehmen und warnen, weil die letzten beiden Turniere einfach enttäuschend waren.“

Der Kader bietet Konfliktstoff, findet Ex-Präsident Strombach

So ist das mit den Trainern: Wenn Glanz, Gloria und Vergangenheit dominieren, muss einer alle wieder auf den Teppich holen. Prokop, dessen persönliches Desaster 2017 mit dem neunten Platz bei der EM in Kroatien samt einer schlecht gelaunten Mannschaft begann, kämpft seither immer und überall um das richtige Maß: Allzeit reumütig wie zuletzt Jogi Löw muss er sein, aber eben doch noch sicher im Auftritt. Ratschläge hören, aber doch den eigenen Weg finden. Für viele war der ehemalige Bundesliga-Erfolgstrainer aus Leipzig schon entlassen, dann durfte der zweifache Familienvater doch weitermachen. Und jetzt muss der 39-Jährige ein kleines Wunder schaffen: Bei der WM ganz weit nach vorne kommen, obwohl noch nicht ganz klar ist, ob das Team, in dem er „die entscheidenden Puzzleteile besser setzen“ möchte, wieder eine Einheit werden kann. Am besten, sagt Poschmann, soll er den Titel holen. Wie Brand. Na, danke schön.