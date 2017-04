Oceanside (dpa) - Jan Frodeno haderte gar nicht lange und schaute schon auf den nächsten Triathlon in drei Wochen. Tatenlos hatte er im kalifornischen Oceanside bei seinem Einstieg ins Jahr 2017 die Konkurrenz über die halbe Ironman-Distanz noch vorbeiziehen lassen müssen.

Ein platter Reifen, dazu noch eine nicht funktionierende CO2-Patrone: «Ich stand eine gefühlte Ewigkeit an der Strecke», sagte er. Frodeno stieg zwar noch mal auf sein Rad, dann aber vor dem abschließenden Halbmarathon aus. Zumal auch noch der Rücken zwickte. «An manchen Tagen soll es eben nicht sein», meinte Frodeno.

Den Sieg über die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen sicherte sich der Kanadier Lionel Sanders. Er benötigte bei der Wiederholung seines Vorjahreserfolges 3:50:04 Stunden, Zweiter wurde der Amerikaner Chris Leifermann vor dem Schweizer Ronnie Schildknecht.

Frodenos Landsmann Andreas Dreitz musste sich nach Platz zwei im Vorjahr mit Rang vier zufrieden geben. Ihm fehlten 20 Sekunden zum dritten Platz. «So, so eng», schrieb er auf Facebook. Dreitz war als Zweiter auf die Laufstrecke gewechselt und wurde erst auf den letzten Metern von Schildknecht von einem Podiumsrang verdrängt. «Dennoch ein guter Start in die Saison.»

Hätte es für Frodeno auch werden können. Er war klarer Erster nach dem Schwimmen: «Ich hatte einen wirklich guten Tag im Wasser.» Nach nicht mal einem Drittel der Radstrecke war für den 35-Jährigen der dritte Erfolg beim 70.3 Oceanside nach 2014 und 2015 aber keine Option mehr. Erst habe er noch Schadensbegrenzung betreiben wollen auf der abschließenden Halbmarathon-Laufstrecke. Dann entschied er sich aber, das Rennen vorzeitig zu beenden. Zur Freude der Fans an der Strecke, die sich mit dem Ironman-Weltmeister von 2015 und 2016 sowie Weltrekordhalter fotografieren konnten.

Frodeno hielt sich nicht allzu lange mit dem wenig glücklichen Rennverlauf auf. Er bestieg schon wieder den Flieger. Am 23. April möchte der Olympiasieger von 2008 auf Sardinien erneut über die Halbdistanz antreten. Den ersten Ironman in diesem Jahr will Frodeno am 2. Juli in Klagenfurt bestreiten. Am 14. Oktober will er seinen Titel auf Hawaii auf der Suche nach einem perfekten Rennen erneut verteidigen - möglichst ohne platten Reifen.