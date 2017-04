London (dpa) - Die Ruderer aus Oxford haben das traditionelle Boat Race der beiden englischen Elite-Universitäten gegen Cambridge am Sonntag gewonnen.

In der 163. Auflage des Duells auf der Themse brauchte der Oxford-Achter genau 17 Minuten für die 6,8 Kilometer lange Strecke zwischen den Londoner Stadtteilen Putney und Mortlake. Es war der 80. Triumph für Oxford in dem prestigeträchtigen Rennen, das 1829 erstmals ausgetragen wurde. In der Gesamtbilanz liegt Cambridge mit 82 Siegen weiter vorn. 1877 gab es einmalig ein Unentschieden auf der Themse.

Im Frauenrennen siegte das Team von Cambridge am Sonntag klar. Die Ruderinnen brauchten 18 Minuten und 33 Sekunden, um ins Ziel zu gelangen. Die Frauen aus Oxford benötigen 19 Minuten und fünf Sekunden für die Strecke.

Bis Sonntagvormittag war unklar gewesen, ob das Rennen überhaupt stattfinden würde, nachdem am Samstag nur wenige Meter entfernt von der Startposition des Rennens eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Die Polizei konnte den Blindgänger aber rechtzeitig beseitigen.