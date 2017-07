Der Vorstoß aus NRW wird akzeptiert, kommt dem DOSB aber zu früh. Vorstand Vesper zweifelt an Kompaktheit.

Düsseldorf. Die letzte Enttäuschung sitzt nachhaltig in den Knochen. Michael Vesper, Vorstand des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund), gesteht das bei jeder Gelegenheit freimütig. Hamburgs potenzielle Olympia-Bewerbung für 2024 – das war das Kind des DOSB, von Vesper, von Präsident Alfons Hörmann, auch von Bernhard Schwank, dem damaligen Vorsitzenden der Bewerbungsgesellschaft, der danach frustriert ins NRW-Familienministerium abwanderte. Aber die Bürger waren gegen das Sportfest innerhalb von zehn Kilometern ums Olympische Dorf. 48 Prozent Zustimmung beim Entscheid, zu wenig. „Das schmerzt immer noch“, sagt Vesper.

„Mit diesen Befragungen“, befand am Freitag DOSB-Vizepräsident Walter Schneeloch, der in NRW Präsident des Landessportbundes ist, „hat uns Thomas Bach keinen Gefallen getan.“ Der heutige IOC-Chef Bach hatte als DOSB-Präsident einst für die direkte Bürgerbefragung geworben. Seither ist in Deutschland kaum noch ein Großsportereignis durchzusetzen. Schneeloch hat eine andere Haltung: Die Bürgermeister, die am Freitag in der Düsseldorfer Staatskanzlei allesamt Begeisterung für die Idee „Rhein Ruhr Olympic City“ demonstrierten, seien ja „demokratisch gewählt“. Da brauche es keine Umfragen mehr in der Bevölkerung.

Wird NRW, die Region Rhein-Ruhr also bald im Schnellverfahren zum deutschen Kandidaten für 2032? Mitnichten. Wer die Stimmung im DOSB kennt, der weiß, dass die Fleißarbeit des Kölner Sportmanagers Michael Mronz mit Sponsoren wie Daimler, Deutsche Post, Evonik, RAG-Stiftung und Rheinischer Sparkassen- und Giroverband zwar durchaus beeindruckend ist, aber auch beim DOSB in Frankfurt kritisch beäugt wird. Nach dem Hamburger Olympia-Aus hatte DOSB-Präsident Alfons Hörmann im Dezember 2015 frustriert erklärt, Deutschland werde sich im nächsten Jahrzehnt nicht mehr um Olympische Spiele bewerben. Mit der Rhein-Ruhr-Bewerbung passt das nicht überein: Man würde sehr viel früher ins Rennen gehen, schon 2025 müsste das IOC die Vergabe für 2032 entscheiden. Bis 2021 müsste man mit dem DOSB auf eine fixe Vereinbarung kommen. „Grundsätzlich freuen wir uns natürlich, wenn die olympische Idee hochgehalten wird. Aber für konkrete Pläne ist es sehr früh“, sagte Vesper am Freitag unserer Zeitung. Das Konzept entspreche zwar genau den Vorgaben des IOC, fast nur noch auf bestehende Sportstätten zu setzen. „Aber dadurch ist es eben auch nicht sehr kompakt, anders als in Hamburg“, so Vesper.