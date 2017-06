Frankfurt/Main (dpa) - Biathlon-Königin Magdalena Neuner und Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher werden am 10. Juli bei einem Festakt in Marburg offiziell in die Ruhmeshalle des deutschen Sports aufgenommen.

Die beiden Ausnahmeathleten hatten Anfang des Jahres die Publikumswahl der «Bild»-Zeitung gewonnen. «Mit ihrer Persönlichkeit und ihren Leistungen haben Magdalena Neuner und Michael Schumacher entscheidend zur Popularität ihrer Sportarten beigetragen und über Jahre hinweg die Sportfans in Deutschland und auf der ganzen Welt begeistert», sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière in einer Pressemitteilung der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Als Mitglied des Sporthilfe-Aufsichtsrates freue er sich sehr, dass die «Hall of Fame» zwei bedeutende Persönlichkeiten der Sportgeschichte hinzugewonnen habe.