Berlin (dpa) - Der neue Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani hat seine Sichtungstour bei den Männer-Bundesligisten begonnen.

«Der Moment war perfekt, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich brauchte eine neue Herausforderung», sagte der 46 Jahre alte Italiener in Berlin vor dem Champions-League-Spiel der BR Volleys gegen Asseco Resovia Rzeszow (Polen).

Giani arbeitete zuletzt als Nationalcoach von Slowenien und tritt offiziell erst zum 1. Mai die Nachfolge von Vital Heynen beim Deutschen Volleyball-Verband an. «Wir wollen zur WM», sagte Giani, der einen Zweijahresvertrag mit Option für zwei weitere Jahre unterzeichnet hat.

Erstmals wird Giani die Nationalspieler am 3. Mai in Kienbaum zu einem 18-tägigen Lehrgang zur Vorbereitung auf die WM-Qualifikation vom 23. bis 28. Mai in Frankreich zusammenziehen. Dort trifft das deutsche Team auf den Gastgeber sowie auf die Türkei, Ukraine, Aserbaidschan und Island.

Kaweh Niroomand, der Manager des deutschen Meisters Berlin Volleys, hatte die zähe Bundestrainersuche des DVV vor einiger Zeit noch scharf kritisiert. Die jetzt gefundene Lösung beurteilt er positiv: «Der Verband hat eine exzellente Entscheidung getroffen», sagte Niroomand. «Giani ist eine Figur, um die herum sich der deutsche Volleyball weiter konstituieren kann. Aufgrund seiner Vita werden die Spieler zu ihm aufschauen.»