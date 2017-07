Spielberg (dpa) - Der Spitzname von Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo ist «Honigdachs». Der frühere Teamkollege von Sebastian Vettel bekam diesen Beinamen in Anlehnung an das knuddelige, aber zugleich wilde Tier verpasst.

Im Interview der Deutschen Presse-Agentur ist der australische Formel-1-Pilot entspannt wie eh und je. Ricciardo sprach vor dem Heimrennen seines Rennstalls in Österreich über die Kochkunst seiner Mutter, Ausflüge in die Wüste - und Vettel.

Herr Ricciardo, Sie sind die ganze Saison mit der Formel 1 unterwegs. Hat sich für Sie die Bedeutung von Heimat und Familie über die Jahre geändert?

Daniel Ricciardo: Die Familie bleibt wichtig, wenn man aber weit weg von ihr ist, weiß man sie mehr zu schätzen. Die Zeit, die wir heute zusammen haben, hat eine höhere Qualität. Wenn du deine Familie jeden Tag siehst, schätzt du sie vermutlich nicht mehr so sehr. Wir waren aber schon immer eng. Als ich nach Europa gezogen bin, war ich noch immer in Australien verliebt, ich habe Europa nicht so sehr genossen wie Australien. Ich dachte immer nur daran, an Weihnachten wieder zuhause zu sein. Mittlerweile habe ich gelernt, auch eine andere Heimat zu mögen. Meine wahre Heimat bleibt aber Australien.

Pflegen Sie Rituale beim Wiedersehen von Familie und Freunden?

Ricciardo: Ich versuche, mich mit allen meinen Freunden zu treffen, dann fahren wir normalerweise Motocross, fahren in die Wüste und sind dort ein paar Tage ohne Telefon, einfach um Spaß zu haben. Mit meiner Familie versuche ich eine gute Zeit zu haben, gemeinsam gut zu essen. Meine Mutter will immer für mich kochen, wenn ich zuhause bin, dann lasse ich ihr die Freude. Ich bekomme Schnitzel, die italienische Variante Costoletta alla milanese. Pasta gibt es auch, ich versuche davon aber nicht zuviel zu essen. Ich mag vor allem Gnocchi.

Fällt es Ihnen leichter oder schwerer, Menschen zu vertrauen?

Ricciardo: Es ist vermutlich einfacher geworden. Je älter du wirst, desto gescheiter wirst du. Du verstehst wahrscheinlich früher, dass der eine vertrauenswürdig ist, der andere nicht. Ich habe dieses Problem aber noch nicht gehabt, ich versuche den Leuten immer erstmal eine Chance zu geben.

Helmut Marko ist Red-Bull-Motorsportberater und ein Talentförderer mit besonderem Näschen. Wenn Sie ihn mit einem Mitglied Ihrer Familie vergleichen müssten, welches wäre das?