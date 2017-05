Cesena (dpa) - Nach einem Fahrradunfall befindet sich der frühere MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden in extrem kritischem Zustand.

Haydens Verfassung sei «äußerst ernst», er habe sich sehr schwere Gehirnverletzungen zugezogen und werde weiter auf der Intensivstation behandelt, teilte das behandelnde Krankenhaus im italienischen Cesena mit. Seine Verlobte sei an seiner Seite. Auch die Mutter und der Bruder des 35-Jährigen seien mittlerweile aus den USA in Italien eingetroffen, hieß es in einer Mitteilung des Honda-Teams der Superbike-WM, für das Hayden seit 2016 startete.

Der US-Amerikaner war am Mittwoch Medienberichten zufolge von einem Auto erfasst worden, als er mit einer Gruppe Radfahrer bei Riccione nahe Rimini in Italien unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenpralls sei er zunächst auf die Windschutzscheibe des Autos und schließlich auf den Asphalt geschleudert worden. Der Motorradprofi hatte 2006 den Titel in der MotoGP geholt.