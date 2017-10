Motegi (dpa) - Sandro Cortese und Marcel Schrötter haben ihre Startpositionen beim Großen Preis von Japan nicht nutzen können. Der 27 Jahre alte Cortese schied nach einem Crash mit dem Japaner Tetsuta Nagashima nach fünf Runden aus.

Sein Teamkollege von Dynavolt IntactGP kam in der Moto2-Kategorie nicht über Rang 13 hinaus. Cortese war von Rang sieben, Schrötter von Position acht in das Rennen in Montegi gestartet.

Schrötter hatte vor drei Wochen in Alcañiz sein Comeback nach einer siebenwöchigen Pause gegeben. Der 24-Jährige hatte wegen eines Kahnbeinbruchs mehrer Wochen pausieren müssen. Bei seiner Rückkehr hatte er das Rennen nicht beenden können.

Den Sieg in Motegi sicherte sich der Spanier Alex Marquez vor seinem Landsmann Xavi Vierge und Hafizh Syahrin aus Malaysia. WM-Spitzenreiter Franco Morbidelli aus Italien musste sich mit Rang acht zufrieden geben.