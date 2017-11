Valencia (dpa) - Marc Marquez feierte den vierten MotoGP-Titel und den sechsten WM-Triumph insgesamt mit seinen Fans mit einem Würfel, der nach dem Werfen immer wieder die sechs zeigte.

Nach einem Konfetti-Regen setzte er sich den Goldhelm auf und ließ sich auf dem Siegerpodest in Valencia den Champagner munden. Rang drei hinter seinem Teamkollegen Daniel Pedrosa und Johann Zarco aus Frankreich reichte dem Spanier für den nächsten großen Coup, den auch der Italiener Andrea Dovizioso nicht verhindern konnte. Für ihn kam nach einem Sturz fünf Runden vor dem Ende das Aus.

Deutsche Piloten konnten in diese Jubelorgie nicht einstimmen. Ganze vier Zähler heimsten sie am letzten WM-Wochenende in Valencia ein. Es war sinnbildlich für die im Saisonverlauf gezeigten Leistungen.

Die größte Freude, aber auch die meisten Sorgen verbreitete Jonas Folger. Der MotoGP-Rookie zeigte praktisch vom ersten Rennen an, dass er in die Königsklasse gehört. Bis zur Halbzeit punktete er in neun von zehn Wettkämpfen mit dem Höhepunkt Platz zwei beim Heim-Grand-Prix auf dem Sachsenring. Doch dann verließen ihn das Glück, die Technik und vor allem die Gesundheit.

Zunächst bremsten ihn Ausfälle und Stürze. Schlimmer war jedoch seine Leber-Erkrankung, die ihn für Wochen und Monate ausfallen und die letzten vier Rennen verpassen ließ. Das Gute: Die Ursache ist mittlerweile bekannt, Folger befindet sich auf dem Weg der Besserung und kann im nächsten Jahr aller Voraussicht nach wieder starten.

Die Hoffnung auf ein besseres WM-Jahr 2018 treibt auch die beiden Dynavolt-IntactGP-Piloten Marcel Schrötter und Sandro Cortese an. Die Gesamtplätze 17 und 18 bedeuten eine große Enttäuschung, die auch in Valencia beim Sieg von Miguel Oliveira nicht vergessen gemacht werden konnte. Für Cortese bedeutete die Saisonleistung zugleich das Ende nach einer fünfjährigen Zeit im Memminger Team.

«Da ist schon eine Ära zu Ende gegangen», sagte Cortese am Sonntag nachdenklich, nachdem er zum neunten Mal und damit bei der Hälfte aller Rennen keine Zielflagge gesehen hatte. Den Routinier bremste auch eine Verletzung, doch Fakt ist: Cortese konnte in keinem der fünf Moto2-Jahre bislang an die Leistungen aus dem Weltmeisterjahr 2012 anknüpfen. Er sucht nun eine neue Herausforderung im bisherigen Kiefer-Team, das nach dem Herzinfarkt-Tod von Teamchef Stefan Kiefer vor zwei Wochen voraussichtlich in der nächsten Woche einen neuen Eigner bekommen wird.