Nach 2001, 2002 und 2009 will dieses Jahr der 43 Jahre alte Brasilianer Hélio Castroneves (Penske-Chevrolet) seinen vierten Indy500-Titel gewinnen. Konkurrenz hat er im eigenen Team durch Josef Newgarden (USA). Der ist ein harter «Indy-Hund» - so wie ihn die Amerikaner lieben. 2016 fuhr er nach einem schweren Unfall in der IndyCar-Serie mit gebrochenem Schlüsselbein und 13 Schrauben in der Schulter erfolgreich mehrere Rennen. Aber vielleicht sorgt ja auch Danica Patrick bei ihrem achten und vorläufig letzten Indy-Start für den ersten Sieg einer Frau, 2009 wurde sie Dritte.

Doch es gibt Berührungspunkte zur Motorsport-Königsklasse: Dieses Jahr tritt mit Marco Andretti im Andretti-Honda der Enkel des Formel-1-Weltmeisters von 1978 und Indy-Siegers von 1969, Mario Andretti, an. Vater Michael Andretti war erfolgreicher Indy-Pilot, 2006 wurde Marco vor seinem Vater Zweiter in Indianapolis.

Knapp 40 Sekunden rasen die Boliden durch zwei lange Geraden und die Kurven, 200 Mal vier Kilometer, ohrenbetäubender Lärm - die Indy500 ist eines der traditionsreichsten Rundstrecken-Autorennen der Welt. Am Sonntag werden 33 Fahrer mit Höchstgeschwindigkeiten von fast 380 km/h gut drei Stunden um die Krone der US-amerikanischen IndyCar-Serie fahren, gut 300.000 Fans schauen dem Motorsportspektakel in Indianapolis im Bundesstaat Indiana zu.

«Die Formel 1 ist sehr groß, und die Indy500 die epische Heimat des Motorsports, daher würden wir eine Rückkehr sehr begrüßen Wir bieten Entertainment auf höchstem Niveau», sagte IndyCar-Boss Mark Miles im vergangenen Jahr dem Magazin «Autoweek». Auch McLaren- Geschäftsführer Zak Brown nährte im Fachmagazin «motorsporttotal.com» Spekulationen über ein Doppel-Event aus Indy500 und Formel 1 an einem Wochenende: «Es hat Sinn für die Formel 1, auf einer der großartigsten Rennstrecken der Welt zu sein.»

Indy500 öffnet einen Blick tief in die amerikanische Sportseele: Viel mehr an Show, Party und Nationalstolz geht nicht. Kampfjets düsen zu Beginn über das Oval, das offiziell in dem eigens dafür gegründeten Städtchen Speedway liegt, eingeschlossen von der Millionen-Metropole Indianapolis. Von der ursprünglich komplett gepflasterten Strecke ist nur der ein Yard breite Start-Ziel-Strich übrig, trotzdem wird das Oval noch immer liebevoll Brickyard genannt.

Das Pace-Car wird in diesem Jahr NBA-Allstar Victor Oladipo von den Indiana Pacers fahren, US-Popstar Kelly Clarkson singt die Nationalhymne, dazu wird von den Fans die inoffizielle Hymne «Back Home Again in Indiana» intoniert. Und der Sieger verspritzt nicht etwa Champagner - sondern nimmt traditionell einen großen Schluck aus einer Milchflasche.