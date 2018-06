Braunschweig, Kaiserslautern, 1860 München und vielleicht Uerdingen: Die Klasse ist so attraktiv wie nie zuvor. Was auch die Telekom freut, die alle Spiele überträgt.

Düsseldorf. KFC Uerdingen oder Waldhof Mannheim – die Entscheidung über den letzten Teilnehmer an der 3. Liga wird am Montag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verkündet. Die Fan-Lager beider Vereine schauen gespannt nach Frankfurt, müssten aber ab der kommenden Saison einen Wermutstropfen schlucken: Nach Informationen unserer Zeitung soll an allen Spieltagen außerhalb einer englischen Woche eine Partie am Montag, um 19 Uhr, angepfiffen werden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird diese Neuerung in Kürze verkünden.

Von der Telekom, die alle 380 Spiele live im Internet überträgt, gab es keine Bestätigung des neuen Spieltags-Schemas. Doch die Informationen, die aus den Vereinen durchsickern, sind eindeutig – und der DFB hat in seinem Rahmenterminkalender 2018/19 den bei den Fans ungeliebten Montag als Spieltag der 3. Liga bereits ausgewiesen. Ein Mal am Freitag, sechs Mal am Samstag, zwei Mal am Sonntag, ein Mal am Montag – das wird aller Voraussicht nach das Raster für die 3. Liga sein.

„Wir sind von der 3. Liga mit offenen Armen aufgenommen worden.“

Henning Stiegenroth, Sport-Marketing-Chef der Telekom

Wie in der abgelaufenen Saison überträgt die Telekom alle Spiele live und weitet seine Exklusivität aus. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte das Unternehmen aus Bonn die Rechte für die Zeit von 2018 bis 2022 erworben und war wenig später als Lizenznehmer der öffentlich-rechtlichen Agentur SportA vorzeitig und kurzfristig in die Übertragungen eingestiegen. Dabei konnte die ARD im freien Zugriff 120 Spiele live in den dritten Regionalprogrammen übertragen. Das ändert sich mit dem Saisonstart am 27. Juli: Dann kann die ARD nur noch 86 Spiele live in ihren Regionalprogrammen übertragen und hat dabei ausschließlich Zugriff auf die Samstagspiele. Im Drittliga-Block der ARD-„Sportschau“ am Samstag können Zusammenfassungen aller Spiele gesendet werden.

Damit profiliert sich die Telekom als TV-Partner der 3. Liga weiter – nach einer Anlaufsaison, die der Konzern als vollen Erfolg bewertet. „Die Zahlen haben gestimmt, die Qualität der Übertragungen war top, wir haben von Vereinen und Fans durchweg positives Feedback bekommen“, sagt Henning Stiegenroth, Sport-Marketing-Chef der Telekom. „In einem Satz: Wir sind von der 3. Liga mit offenen Armen aufgenommen worden.“