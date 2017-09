Timo Werner trifft beim Leipziger Sieg über Frankfurt.

Leipzig. Nach der diesmal geglückten Massen-Rotation atmete Trainer Ralph Hasenhüttl erleichtert auf. Mit frischem Siegermut tritt RB Leipzig heute die Reise in die heiße Atmosphäre des Atatürk-Stadions von Istanbul an. Rechtzeitig vor dem ersten Champions-League-Ausflug zum türkischen Meister Besiktas erlöste sich der deutsche Vizemeister mit dem ersten Sieg nach drei Pflichtspielen ohne Dreier. „Der Sieg tut uns verdammt gut“, betonte Nationalstürmer Timo Werner.

Mit seinem fünften Treffer im sechsten Saisonspiel avancierte der 21-Jährige beim 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt erneut zu Leipzigs Erfolgsversicherung. Wie wichtig dieser Sieg war, belegten sämtliche Reaktionen. In der aktuellen Phase mit den Englischen Wochen sei es wichtig, „dass wir uns für unseren Aufwand belohnen“, meinte Kapitän Willi Orban. Die Offensive der Frankfurter, angetrieben durch den Anschlusstreffer des ehemaligen RB-Profis Ante Rebic (77.), überstanden die Leipziger dann auch noch.

Und Hasenhüttl fühlte sich nach den Diskussionen um seine Rotationen beim 0:1 in Augsburg (neun Veränderungen in der Startelf) mit den sechs Veränderungen gegen Frankfurt bestätigt. „Im Nachhinein muss ich sagen, war es heute gar nicht so schlecht, weil wir von Anfang an wirklich eine sehr agile Mannschaft auf dem Platz hatten.“ dpa