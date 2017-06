Berlin. 2 zu 1 für Borussia Dortmund – so endete das diesjährige DFB-Pokalfinale in Berlin. Mit dabei war unser glücklicher WZ-Tippspiel-Gewinner Martin Hamhaber, der zuvor die meisten richtigen Ergebnisse der Fußball-Bundesliga tippte. „Es war für uns ein einmaliges Erlebnis das Pokalfinale mit der tollen Stimmung im Stadion und in der Stadt (davor und danach) hautnah mitzuerleben“, so Hamhaber nach dem Final-Wochenende.

Der Dortmund-Fan durfte auf Kosten der Westdeutschen Zeitung zwei Übernachtungen im 4-Sterne Mercure Berlin Hotel verbringen und am Samstagabend das Spiel hautnah im Stadion erleben.

Auch in der kommenden Bundesligasaison 2017/18 wird es wieder ein WZ-Bundesligatippspiel geben. Dann vielleicht mit Ihnen als glücklicher Gewinner.