Glasgow (dpa) - EM-Lust nach WM-Frust: Die deutschen Schwimmer wollen ein Jahr nach den von sportlichen Enttäuschungen und Streitereien geprägten Weltmeisterschaften von Budapest nun in Glasgow bei den Europameisterschaften in einem völlig neuen Format auftrumpfen.

Lagenspezialist Philip Heintz und Schmetterlingsschwimmerin Franziska Hentke, die 2017 mit Silber die einzige deutsche WM-Medaille holte, zählen zu den größten Hoffnungsträgern bei der Premiere der European Championships. Heintz sieht das neue Multisport-Event mit täglich stundenlanger TV-Präsenz zwei Jahre vor Olympia in Tokio als «Chance für uns Schwimmer, uns wieder in ein besseres Licht zu rücken».

Bei den Olympischen Spielen 2016 blieben die deutschen Beckenschwimmer wie vier Jahre zuvor in London ohne Medaille. Im vergangenen Jahr sorgten zwischenmenschliche Probleme und Kritik an Chefbundestrainer Henning Lambertz rund um die WM in Ungarn für Negativ-Schlagzeilen. «Wir reißen uns genauso den Arsch auf wie andere Nationen, die zuletzt erfolgreicher waren», sagt Heintz der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist auch eine Chance zu zeigen, dass wir gar nicht so schlecht sind, wie wir manchmal dargestellt werden.»

Auch Lambertz gefällt die Idee, die Europameisterschaften der Schwimmer, Leichtathleten, Turner, Radsportler, Triathleten, Ruderer und Golfer zu bündeln. «Das hat was von Olympischen Spielen auf kleinerer, europäischer Ebene», sagt er. Doch gerade bei der Ansammlung mehrerer Sportarten sind Erfolge Pflicht, um ein bisschen Glanz abzubekommen.

Unter anderem wegen des neuen Formats mit Wettkämpfen bis zum 12. August legt der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) einen Schwerpunkt auf die Staffeln. «Durch die vielen Staffel-Teilnahmen erhöhen wir die Chance, auch nachmittags in den Finals präsent zu sein, wenn das Fernsehen überträgt», sagt Lambertz, dessen Sportler von Freitag an um EM-Ehren schwimmen. «Alle deutschen Staffeln haben im Moment in Europa das Potenzial, ins Finale vorzudringen.»

Mit Blick auf die Einzelrennen tragen nicht nur Heintz und Hentke dazu bei, dass Lambertz «sehr optimistisch» nach Schottland fliegt: Florian Wellbrock (20 Jahre/Magdeburg) hält in 14:40,69 Minuten die Weltjahresbestzeit über 1500 Meter Freistil. Sarah Köhler (24/Frankfurt) liegt über die gleiche Distanz im europäischen Vergleich der Frauen auf Rang zwei. Die Rückenschwimmer Christian Diener (25/Potsdam) und Lisa Graf (25/Neukölln) haben ebenfalls Chancen auf Edelmetall.

Bei den deutschen Meisterschaften vor knapp zwei Wochen ließ zudem Youngster Ramon Klenz aufhorchen. Der 19-Jährige knackte über 200 Meter Schmetterling in 1:55,76 Minuten den 32 Jahre alten deutschen Rekord von «Albatros» Michael Groß. Eine konkrete Medaillenprognose gibt Lambertz nicht ab. Das Ziel sei, dass die Sportler ihre Qualifikationszeiten verbessern.