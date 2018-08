Der ehemalige Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen wird heute verabschiedet. Der Solinger geht zufrieden – und mit einigen Ratschlägen.

Solingen/Düsseldorf. Am Revers steckt die Vereinsnadel von Bayer 04 Leverkusen, Michael Schade trägt sie mit Stolz. Und es würde erstaunen, sollte sich das in der nächsten Zeit ändern. Schade bleibt dem Zirkus ja treu, fünf Jahre als Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten sind zwar seit Mitte Mai dieses Jahres vorbei – neuer Sprecher der Geschäftsführung ist der Spanier Fernando Carro de Prada (53) –, aber dann geht es ja weiter: Schade rückt in den Gesellschafterausschuss von Bayer Leverkusen auf, dem er schon einmal seit 2006 angehörte. Heute wird er im Club gebührend und offiziell verabschiedet.

„Hoffentlich ein bisschen gelassener, ohne den ganz großen Druck“ will er künftig auf der Tribüne sitzen, was in Mönchengladbach beim 0:2 zum Ligaauftakt natürlich nicht funktioniert hat, aber damit war auch nicht zu rechnen. Die „schönste Nebensache der Welt“, wie er sagt, ist natürlich keine. Sagt er ja selbst: „Sport hat eine unheimliche Bedeutung in dieser Republik, er ist Esperanto der Massen.“

Schade kann vergleichen: Er war Kommunikationschef bei Bayer

Schade kennt das, kann vergleichen, hat das gefühlt, seit er Wolfgang Holzhäuser als Geschäftsführer beerbt hat. In seinem früheren Leben war der heute 65-Jährige Kommunikationschef beim weltweit agierenden Bayer-Konzern. Er sagt: „Wenn wir im Bayer-Konzern etwas getan haben, dann war das bedeutsam, jeder Nebensatz konnte den Aktienkurs nach oben oder unten treiben. Aber: Es wurde in der Wahrnehmung nicht so gesehen. Der Sport ist eigentlich nicht so bedeutend. Aber alles, was da passiert, passiert auf den vorderen Seiten der Zeitungen, und die Fotos sind größer. Das hat einen ganz anderen Stellenwert.“ Aussagen, die den Fußball-Hype in dieser Republik ganz gut enttarnen.

Wie emotional der Job sein würde, hat der überzeugte Solinger Schade, zweifacher Vater von erwachsenen Kindern, nicht erwartet. „Achterbahnfahrt im Dreitagesrhythmus“ nennt er das. Mit Momenten der Tatenlosigkeit auf der Tribüne, dem Schicksal ergeben. Und immer mit dem Druck, jederzeit Entscheidungen treffen zu müssen. Alles hängt am Ergebnis. „Trotzdem möchte ich davon keine Minute missen“, sagt er und erzählt eine Geschichte: Beim Antrittsbesuch vor fünf Jahren habe ihm ein DFL-Mann gesagt. „,Herr Schade, sie werden den Fußball lieben – wenn nur die Spiele nicht wären.’ Heute verstehe ich, was er meinte.“