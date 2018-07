Max Kruse, herzlichen Glückwunsch. Nach dem Abgang von Zlatko Junuzovic werden Sie zur neuen Saison wohl Kapitän des SV Werder.

Max Kruse: Sollte der Trainer so entscheiden, würde ich es gerne machen. Das Amt zeigt ja die Wertschätzung, die ein Spieler genießt. Auch wenn ich die Binde nicht zwingend brauche, um offen meine Meinung zu sagen.

Nach dem Trainerwechsel im Oktober 2017 sind Sie ein enger Vertrauter von Florian Kohfeldt geworden.

Kruse: Wir haben schnell einen Draht zueinander gefunden, was nicht zuletzt daran lag, dass er in dieser schwierigen Situation den Mannschaftsrat und uns Führungsspieler in Entscheidungen einbezogen hat.