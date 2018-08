Meinung

Vor der 56. Bundesliga-Saison sind die Kanonen von allen Flanken auf die deutsche Fußball-Liga gerichtet. Aus den großen Ligen in England und Spanien dringt durch Vorbild der Ruf, die deutschen Klubs für Investoren zu öffnen, 50+1 also aufzukündigen. Die Lobbyisten arbeiten hartnäckig, Tendenz: Schon bald wird die gerade noch gerettete Regel kippen und ein neues Modell gefunden, dass deutschen Vereinen die Chance lässt, Anteile für viel Geld zu veräußern – wenn sie es denn wollen.

Aus Richtung der Fußball-Fans, die das Bild der Liga in In- und Auslandsvermarktung prägen sollen, droht Ungemach: Sie haben vor Tagen ihre Kooperationsgespräche mit der Liga (DFL) und dem DFB ob angeblich mangelnder Kooperationsbereitschaft der Frankfurter Funktionäre für beendet erklärt. Es wird Protest hageln gegen die Über-Kommerzialisierung des Fußballs. Tendenz: Die Fronten verhärten sich weiter.

In Sachen Videoschiedsrichter hat sich die deutsche Liga in der Premieren-Saison blamiert, aufgefallen ist das erst so richtig während der Fußball-WM in Russland. Jetzt ist das Fifa-Werk Vorbild und die deutsche Version unter Druck geraten. Es geht besser. Wird es auch besser? Tendenz: Ja! Geburtsfehler sind erkannt, noch ein solches Jahr kann sich die DFL nicht leisten.

Aber es gibt auch positive Signale: Die Bereitschaft zum Beispiel, dem Abonnement-meister FC Bayern Paroli zu bieten. Oder das mindestens mal anzukündigen. Forsche Töne kommen da erfreulicherweise aus Leverkusen und Hoffenheim, auch mal aus Dortmund. Tendenz: Der Unterschied an der Spitze dürfte kleiner werden.

Damit einher geht die Ankündigung vieler Teams, offensiver agieren zu wollen als zuletzt. Der deutsche Fußball steht vor spieltaktischen Veränderungen, das gilt für die Nationalmannschaft wie für die Liga: Die WM hat Trends vorgegeben, die man wiederfinden wird, wiederfinden muss, wenn auch der DFB profitieren will. Tendenz: Es wird spannend zu beobachten, wie sich der Fußball verändert.