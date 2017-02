Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Säbel-Weltmeister Max Hartung ist neuer Vorsitzender der Athletenkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Hartung, Olympia-Teilnehmer von 2012 und 2016, wurde einstimmig von den Mitgliedern der Athletenkommission zum Nachfolger von Christian Schreiber gewählt, wie es in einer Mitteilung hieß. Der ehemalige Ruderer war zuvor wegen gestiegener beruflicher Belastungen als DOSB-Athletensprecher zurückgetreten.



Neben dem 27 Jahre alten Hartung gehören Silke Kassner (Kanu/Wildwasserrennsport) als stellvertretende Vorsitzende, Daniel Hermann (Eiskunstlauf/Eistanz), Felix Rijhnen (Speedskating und Eisschnelllauf), Manuela Schmermund (Schießen), Karina Winter (Bogenschießen), Britta Heidemann (IOC/Fechten) und Marion Rodewald (Hockey) der DOSB-Athletenkommission an. Säbel-Spezialist Hartung will seine Fecht-Karriere bis zu den Sommerspielen 2020 fortsetzen.