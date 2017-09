Der 1. FC Köln geht in Dortmund unter. Zwei Mal fällt der Video-Entscheid zu Gunsten des BVB aus.

Dortmund. Borussia Dortmund und den 1. FC Köln verband neben der bekannten Fan-Freundschaft in der vergangenen Woche noch etwas. Beide Clubs bestritten ihr erstes Europapokalspiel der Saison 2017/18 in London, beide verloren mit 1:3. Die Rheinländer mussten sich dem sonst auf Champions-League-Pfaden wandelnden FC Arsenal beugen, die Westfalen unterlagen im geschichtsträchtigen Wembley-Stadion den Tottenham Hotspurs. Am Sonntagabend trafen sich Schwarz-Gelb und Rot-Weiß in Dortmund, um den vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga zum Ende zu bringen. Aber man kann nicht sagen, dass es eine Begegnung auf Augenhöhe war.

Das System von Peter Bosz funktioniert früher als erwartet

Anders als im Europapokal gab es schon in den ersten Wochen in der Liga keine Gemeinsamkeiten. Der BVB hatte nach drei Runden noch kein Gegentor kassiert und grüßte von der Tabellenspitze, der FC hingegen wartete als Schlusslicht auf den ersten Punkt. Nach dem 5:0 (2:0) für die Borussia vor 81 000 Zuschauern änderte sich an dieser Gemüts- und Faktenlage nichts. Vielmehr verschärften die 90 Minuten im Westfalenstadion die Lage der Kölner und unterstrichen, dass Borussia Dortmunds Transformation vom Fußball des Thomas Tuchel hin zum System von Peter Bosz schon weiter vorangeschritten ist, als es auch vereinsintern für Mitte September erwartet wurde.

Blitzstart: Maximilian Philipp (l.) köpft den Ball an Kölns Torhüter Timo Horn vorbei zum 1:0 ins Tor.

Das frühe 1:0 durch Maximilian Philipp (2.), der eine Flanke von Andrej Yarmolenko per Kopfball verwertete, sorgte nicht für ein offener geführtes Spiel. Die Kölner blieben ihrer defensiven Grundordnung treu, kamen in den ersten 45 Minuten nur bei Standardsituationen in die Nähe des Dortmunder Strafraums und konzentrierten sich vor allem darauf, dem ebenfalls müde wirkenden BVB das Fußballspielen so schwer wie möglich zu machen.

So richtig aufregend wurde es erst wieder in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach einem Eckball Yarmolenkos ließ FC-Torhüter Timo Horn den Ball fallen und Sokratis schob ein. Schiedsrichter Patrick Ittrich entschied zunächst auf Stürmerfoul, gab den Treffer nach Zuhilfenahme des Video-Assistenten dann aber doch – unter heftigen Protesten der Gäste, bei denen Sportdirektor Jörg Schmadtke und Trainer Peter Stöger mit ihrer Beschwerde bei Ittrich die sichtbar offensivste Kölner Aktion des ersten Durchgangs boten.

Der Handelfmeter zum 3:0 nimmt dem FC die letzte Hoffnung

Und als ob der FC nicht schon gebeutelt genug aus seiner ersten Europapokalwoche seit 25 Jahren gehen musste, zeigte Schiedsrichter Ittrich nach rund einer Stunde Spielzeit und unter abermaliger Hilfe des Videobeweises auf den Elfmeterpunkt. Das eindeutige Votum gegen die elektronische Schiedsrichter-Hilfe kam aus beiden Fanblöcken: „Ihr macht unseren Sport kaputt“, stimmte die Dortmunder Südtribüne an. Ein Handspiel von Lukas Klünter war die Ursache für die Entscheidung in einem Spiel, in dem die Gäste zu keinem Zeitpunkt den Eindruck erweckten, dass sie den seit nunmehr 40 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagenen BVB in Bedrängnis bringen könnten.