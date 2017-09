Timmendorfer Strand (dpa) - Die Beachvolleyball-Weltmeisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben das Viertelfinale bei den deutschen Meisterschaften gegen Karla Borger/Margareta Kozuch verloren.

Die für den HSV startenden Olympiasiegerinnen unterlagen dem neuen Strand-Duo aus Haltern bei seiner Premiere am Timmendorfer Strand mit 0:2 (16:21, 17:21). Um noch eine Chance auf den vierten Titel zu haben, müssen Ludwig/Walkenhorst am Samstagmorgen in der Verliererrunde gegen Melanie Gernert/Tatjana Zautys (VCO Berlin/SV Winnenden) gewinnen. Die beiden warfen die Europameisterinnen Nadja Glenzke/Julia Großner (HSV) aus dem Turnier.

«Das ist okay. Wir wussten, dass es schwer wird. Die beiden sind on fire, machen einen guten Job», sagte Ludwig nach der klaren Niederlage vor 6000 Zuschauern in der Ahmann-Hager-Arena. Nach dem Sieg beim World Tour Finale in Hamburg am vergangenen Wochenende wirkte das Erfolgs-Duo nicht mehr so frisch wie die Gegnerinnen.

«Uns fehlen ein paar Körner. Und hier will jeder den deutschen Titel holen», meinte die 31-Jährige, die mit ihrer Partnerin bei kühlen Temperaturen in langen Hosen spielte. «Nun müssen wir schnell regenerieren, viel essen und dann früh aufstehen.» Besonders Walkenhorst wirkte erschöpft. Zudem leidet sie immer noch an Schulterproblemen: «Die medizinische Abteilung ist auch hier wieder hart am Arbeiten.»

Auch die topgesetzten Chantal Laboureur/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) verloren gegen Victoria Bieneck/Isabel Schneider (HSV) 1:2 (21:19, 19:21, 12:15).

Bei den Männern stehen nach je zwei Siegen die Viertelfinal-Paarungen Tim Holler/Clemens Wickler aus Düsseldorf gegen Lorenz Schümann/Julius Thole (Adler Kiel/ETV Hamburg) und die topgesetzten Philipp-Arne Bergmann/Yannick Harms aus Hameln gegen die Berliner Sebastian Fuchs/Eric Stadie fest.