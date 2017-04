Krefeld. Im Frauen-Skiff hat Lisa Schmidla bei den nationalen Kleinbootmeisterschaften auf dem Elfrather See den Zweikampf gegen Annekatrin Thiele (Leipzig) mit knappem Vorsprung für sich entschieden. Beide Ruderinnen hatten in Rio 2016 olympisches Gold im Doppelvierer gewonnen. Nach starkem Rennen überraschte Daniela Schultze aus Potsdam mit Rang drei. Das Rennen im Zweier ohne Steuermann entschieden in Richard Schmidt (Trier) und Malte Jakschik (Castrop-Rauxel) zwei Routiniers aus dem Silber-Achter von Rio für sich.

Sie verwiesen Johannes Weißenfeld/Torben Johannesen (Herdecke/Hamburg) und Anton Braun/Felix Drahotta (Berlin/Leverkusen) auf die Plätze zwei und drei. Alle drei Duos können sich Hoffnungen auf einen Platz im neuen Deutschland-Achter machen. Die deutschen Kleinbootmeisterschaften in Einer- und Zweier-Booten haben traditionell großen Einfluss auf die Zusammensetzung der Nationalmannschaft.

Tim Ole Naske ist neuer deutscher Meister im Ruder-Einer. Der 20 Jahre alte U23-Weltmeister von 2016 setzte sich im Finale der nationalen Kleinbootmeisterschaften am Sonntag deutlich gegen seinen Vereinskollegen Henrik Runge durch. In Abwesenheit der Olympiasieger im Doppelvierer kam Timo Piontek aus Koblenz als Dritter ins Ziel.