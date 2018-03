Stürmer Lennart Thy (26), den der niederländische Erstligist VVV-Venlo für diese Saison vom Bundesligisten SV Werder Bremen ausgeliehen hat, wird in dieser Woche nicht am Trainingsbetrieb der Grenzstädter teilnehmen. Ebenso wird der 26-Jährige am Samstag gegen Tabellenführer PSV Eindhoven nicht dem Kader des VVV angehören. Das teilte der niederländische Verein auf seiner Internetseite mit.

Thys Blutspende könnte ein Leben retten

Der Grund dafür ist jedoch keineswegs, dass man die deutsche Leihgabe suspendiert hätte oder ähnliches. Im Gegenteil: Thys DNA stimmt nahezu mit der eines am Leukämie erkrankten Patienten oder Patientin überein. Daher hat sich der Stürmer entschieden, Blut zu spenden, um eine Stammzellentherapie für den Patienten möglich zu machen. Bei einer derartigen Behandlung stehen die Chancen für den Patienten sehr gut geheilt werden zu können. Thys Entschiedung könnte also ein Menschenleben retten.

VVV-Venlo unterstützt die Entscheidung des Bremers

🇩🇪 | Lennart Thy kann Leben retten. Er ist für das Training in dieser Woche und das Spiel am Samstag nicht verfügbar. Der Grund dafür ist bemerkenswert. Lesen Sie dies auf unserer Website: https://t.co/2H8k5tgGj7. pic.twitter.com/13GJ6bSlL3 — VVV-Venlo (@vvvvenlo) 12. März 2018

Wie der Verein mitteilt, habe der VVV-Venlo seine volle Unterstützung in dieser Angelegenheit zugesagt. "Die Chance auf ein DNA-Match sind minimal und dieses Projekt deswegen so außergewöhnlich", heißt es in einer Pressemitteilung des VVV.

Der deutsche Stürmer der Grenzstädter wird die gesamte Woche wegen der aufwändigen Maßnahmen abwesend sein und in der Folgewoche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Am Dienstag wird Thy dann im Rahmen in einer Pressekonferenz den Medien Rede und Antwort stehen. Vor sieben Jahren hatte sich Thy typisieren lassen. In dieser Saison hat er für Venlo sieben Tore in 27 Spielen erzielt und sechs Treffer vorbereitet. ull