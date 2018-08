Berlin. Der Vergleich mag absurd anmuten, vollkommen übertrieben, unangemessen, und trotzdem. Als Arthur Abele die letzte der zehn Disziplinen absolviert hatte, beim Überqueren der Ziellinie erst lächelte, und dann anfing, sich ein paar Gedanken zu machen, kamen sofort die Tränen. Nichts kann man so gut verstehen wie das.

Am Morgen danach rang dieser große Athlet, der Triumphator des Zehnkampfes der Europameisterschaften in Berlin immer noch um Fassung. »I have a dream«, sagte damals Martin Luther King, »ich habe einen Traum«. Damals ging es um die Rassediskriminierung in den USA, ein Jahrhundertthema. In Berlin geht es aktuell »nur« um Sport, klar, aber was Arthur Abele schaffte, ist auch so etwas wie ein großer Traum, etwas, woran ein Mensch trotz aller Rückschläge immer glaubt, unbeeindruckt, unbeirrt, überzeugt von dem großen Ziel, irgendwann, und sei es noch so fern, der König der Athleten zu sein.

Wer den Sport liebt, kann jede einzelne der Tränen Abeles nachvollziehen. kann sie mitvergießen, kann versuchen, zu erfühlen, was in diesem großen Moment nach dem 1500-Meter-Lauf diesen mächtigen Körper schüttelte als sei ein Windstoß in einen Papierstapel gefahren.

Arthur Abele aus Ulm verlor die Beherrschung, und dieser Athlet hatte alles Recht dazu. Weil dieser Mann einer ist, der »das das Feuer aus dem Stein schlagen kann«, wie das der große deutsche Olympier Willi Daume in seiner fast grenzenlosen Verehrung des olympischen Athleten einmal, bis heute unvergessen, äußerte.

Da stand dieser Arthur Abele im Olympiastadion zu Berlin, gewann nach einer grenzenlosen, fast unglaublichen Leidensgeschichte endlich das, warum er vor langer Zeit Leichtathlet geworden war. Eine Medaille bei einem großen bedeutsamen Wettbewerb. Auf dem Weg zum Olymp endlich einmal nicht durch Verletzungen aufgehalten worden zu sein. Endlich ganz oben. Tränen ohne Ende. Nach einer Leidensgeschichte, die vielleicht nur der Sport schreiben kann. Und genau deshalb ist der Sport das, was er ist: Ganz großes, faszinierendes Kino.

Zuerst stockte dem König der Leichtathleten die Stimme, dann wurde Arthur Abele erneut von seinen Gefühlen überwältigt. Mit Tränen in den Augen sprach der Europameister noch am Morgen nach seinem Gold-Coup von Berlin über seinen Weg zum Titel. »Es war unbeschreiblich, was da an Emotionen hochkam«, sagte der 32-Jährige – und brauchte erst einmal ein Taschentuch. Dass Abele seine lange Karriere mit der ersten großen internationalen Medaille veredeln konnte, hätte noch vor nicht allzu langer niemand erwartet. Bereitwillig erzählte Abele immer wieder seine persönliche Geschichte mit Verletzungsrückschlägen, einer fast fünfjährigen Zehnkampf-Pause und dem Schock-Moment im vergangenen Dezember. Nach einer Mandelentzündung war damals plötzlich seine linke Gesichtshälfte gelähmt. »Ich dachte, dass ich einen Schlaganfall habe«, erinnerte der Vater von Sohn Jay Travis, der ihn mit einem Virus angesteckt hatte, an die schwere Zeit.