Wattenscheid (dpa) - Die WM-Dritte im Hürdensprint, Pamela Dutkiewicz, hat ihre Starts beim Diamond-League-Finale in Zürich sowie beim Berliner ISTAF abgesagt. «Mir tut es im Herzen weh», erklärte die Wattenscheiderin dem Portal leichtathletik.de.

Nur drei Tage nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in London war die 25-Jährige bei einem Meeting in Warschau gestürzt und hatte sich einen Bluterguss am Knie zugezogen. Die Schwellung heilte langsamer als gedacht, und so entschloss sich die Athletin, ihre Saison zu beenden.