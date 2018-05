Götzis (dpa) - Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer hat die EM-Qualifikation beim Siebenkampf in Götzis verpatzt. Die Frankfurterin legte drei ungültige Versuche im Kugelstoßen hin und ist nun auf die zweite Ausscheidung in drei Wochen in Ratingen angewiesen.

Schäfer gilt als eine der Favoritinnen für die Leichtathletik-EM vom 7. bis 12. August in Berlin. Sie wollte sich beim Traditions-Meeting in Österreich schon das EM-Ticket sichern. Nach drei Disziplinen führte im Mösle-Stadion Olympiasiegerin und Weltmeisterin Nafissatou Thiam mit 3189 Punkten. Die Belgierin lag damit auf Europarekord-Kurs.