Pole Lisek gewinnt Stabhochspringer Holzdeppe Zweiter in Cottbus

Cottbus (dpa) - Mit 5,73 Metern hat Stabhochspringer Raphael Holzdeppe den zweiten Platz beim Springermeeting in Cottbus belegt.

Der WM-Zweite aus Zweibrücken scheiterte erst an der Norm für die Hallen-EM in Belgrad (3. bis 5. März) von 5,78 Metern. Diese Höhe meisterte aber der Pole Piotr Lisek. Der Olympia-Vierte verbesserte mit 5,92 Metern seinen eigenen Landesrekord aus dem Jahr 2015 und sicherte sich überlegen den Sieg. Platz drei hinter Holzdeppe ging an den Griechen Konstandinos Filippidis (5,68).

Den Hochsprung der Frauen entschied wie im Vorjahr Airine Palsyte aus Litauen für sich. Sie stellte mit 1,95 Metern die Weltjahresbestleistung von Olympiasiegerin Ruth Beitia (Spanien) ein, die mit 1,92 Meter Dritte wurde. Platz zwei belegte die Kroatin Ana Simic, ebenfalls mit 1,92 Metern.

Zwei-Meter-Springerin Marie-Laurence Jungfleisch kam bei ihrem Saisoneinstieg nur über 1,80 Meter und wurde Achte. Beste Deutsche war die Berlinerin Jossie Graumann mit 1,89 Metern als Vierte.