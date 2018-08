67,90 Meter in Berlin

Berlin (dpa) - Zu ihrem letzten Versuch trat Speerwerferin Christin Hussong mit Tränen in den Augen als Europameisterin an. Einen Tag nach dem EM-Triumph von Olympiasieger Thomas Röhler zog die 24-Jährige aus Zweibrücken in Berlin nach und holte ihren ersten ganz großen Titel.

Mit dem EM-Rekord von 67,90 Metern gleich im ersten Durchgang setzte sie die für die Konkurrenz unerreichbare Marke. «Ich habe gleich im ersten alles gegeben, um die anderen zu schocken. Hat ganz gut geklappt», sagte Christin Hussong in der ARD.

Die 48 457 Zuschauer im Olympiastadion feierten die achte deutsche Speerwurf-Europameisterin mit tosendem Applaus. Als ihr Sieg schon vor dem letzten Wurf feststand, kamen bei ihr für kurze Zeit die Tränen. Bei den anschließenden Interviews war nur noch Freude pur in ihrem Gesicht zu sehen. «Ich wusste, wenn ich super drauf bin, kann ich eine Medaille holen. Gold ist super», sagte Christin Hussong.

Auf den Medaillen-Geschmack war sie einen Tag zuvor als Zuschauerin der der Männer-Konkurrenz gekommen, als Röhler und Andreas Hofmann einen deutschen Doppel-Erfolg gefeiert hatten. «Ich war gestern im Stadion, habe bei den Männern zugeschaut, da hat man schon Lust bekommen, auch auf dem Treppchen zu stehen», sagte sie.

Gleich im ersten Versuch sorgte die Pfälzerin für klare Verhältnisse. Hussong warf gut sechs Meter weiter als die zweitplatzierte Tschechin Nikola Ogrodnikova (61,85). Bronze ging an die Litauerin Liveta Jasiunaite (61,59).

Damit sind jetzt nur zwei deutsche Frauen besser als Hussong: DLV-Rekordhalterin Christina Obergföll (Offenburg/70,20 Meter) und Steffi Nerius (68,34). Die zweimalige deutsche Meisterin übertraf den EM-Rekord der Griechin Mirela Manjani aus dem Jahr 2002 um 43 Zentimeter.

Schon in der Qualifikation hatte Hussong die Konkurrenz geschockt. Bei 67,29 Metern blieb ihr Speer im Rasen stecken. «Der Wurf war super, das zeigt mir, dass ich topfit bin», hatte Hussong nach ihrem Coup in der Qualifikation gesagt. «Ich kann es kaum glauben!» Dabei war sie vorher «unfassbar aufgeregt». Aber sie brauche diese Nervosität auch, «sonst fehlt mir die Spannung».

Die Goldmedaille hat noch eine ganz besondere Bedeutung für sie. «Es ist vielleicht meine letzte internationale Meisterschaft in Deutschland, wer weiß, wann wir noch mal eine EM oder WM in Deutschland haben», sagte die Studentin der Sportwissenschaften. Und: «Es geht hier um was.» Katharina Molitor (Leverkusen), die Weltmeisterin von 2015, war indes in der Qualifikation gescheitert.