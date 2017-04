WM-Start in Gefahr

Mainz (dpa) - Speerwerfer Julian Weber vom USC Mainz hat sich ein Innenband im rechten Ellbogen angerissen und muss um seine Teilnahme an der WM im August in London bangen. Der Olympia-Neunte zog sich die Verletzung im Training zu, wie das Portal leichtathletik.de meldete.

Bundestrainer Boris Obergföll hofft allerdings, dass Weber bis zu den deutschen Meisterschaften am 8./9. Juli in Erfurt wieder fit wird. Dort werden die WM-Tickets vergeben. Der 22-Jährige war im vergangenen Jahr mit 88,29 Metern viertbester Speerwerfer der Welt. In Rio de Janeiro stand er im Finale, als Thomas Röhler aus Jena Gold holte.