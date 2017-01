Berlin (dpa) - Diskuswurf-Altmeister Robert Harting startet am 13. Mai beim Diamond-League-Meeting in Shanghai in seine letzte WM-Saison. Derzeit arbeitet der 32 Jahre alte Berliner mit seinem neuen Trainer Marko Badura noch am Formaufbau.

«Ich habe viel Vertrauen zu ihm - es läuft einfach cool», sagte der London-Olympiasieger der Deutschen Presse-Agentur. Im Wintertrainingscamp in Ramsau stand er jetzt zum ersten Mal auf Langlaufski. Saisonhöhepunkt ist die Leichtathletik-Weltmeisterschaft im August in London.

Nach seiner Knie-Operation am 27. Oktober und Trainingsrückstand braucht Harting nun vor allem Geduld. «Generell muss man mit einem neuen Trainer erst mal ein Jahr zusammenarbeiten - und kann dann im zweiten Jahr angreifen. Die Schnupperphase dauert eben ein halbes oder ein dreiviertel Jahr», erklärte der dreimalige Weltmeister.

Bei Olympia 2016 in Rio war Robert Harting in der Qualifikation gescheitert, sein Bruder Christoph holte überraschend Gold. Im Herbst trennte sich Robert von seinem Trainer Torsten Lönnfors. Nach der Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 und dem ISTAF will er seine aktive Karriere endgültig beenden. Das EM-Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 8. August. «Das ist natürlich der letzte Titel, um den ich kämpfen werde. Aber 8.8.18? Das ist ja cool», meinte Harting. «Die 8 ist schon immer meine Glückszahl gewesen.»