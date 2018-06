Oslo (dpa) - Der deutsche Marathon-Rekordhalter Arne Gabius hat alle Hoffnungen auf seine Teilnahme an der Leichtathletik-EM in Berlin aufgegeben.

«Das muss man jetzt absolut abhaken. Es gäbe jetzt noch eine Möglichkeit am Samstag, aber das wäre lächerlich, weil ich die Form einfach nicht habe», sagte der 37-Jährige der Deutschen Presse-Agentur nach seinem gescheiterten Versuch über 10.000 Meter beim Diamond-League-Meeting in Oslo. Gabius musste schon nach zwei Kilometern aussteigen und hatte keine Chance, die geforderte DLV-Norm von 28:55,0 Minuten zu erfüllen.

«Ich habe es versucht, weil ich unbedingt bei der Heim-EM laufen wollte. Ich habe mir schon ausgemalt, wie ich die 25 Runden im vollen Olympiastadion drehe», sagte der Wahl-Stuttgarter vom Verein TherapieReha Bottwartal: «Es ist schon bitter, wenn man da jetzt am Fernseher zuschauen muss.»

Einen Marathon-Start bei der EM (7. bis 12. August) hatte Gabius früh ausgeschlossen. Über 42,195 Kilometer war er zuletzt im April in Boston am Start, musste bei schwierigen Bedingungen jedoch mit einer Wadenverletzung aufgeben. In Oslo setzten sich die Probleme fort. «Das Jahr ist einfach schwierig, aber ich weiß, dass ich auf einem guten Weg bin», sagte Gabius, der 2015 in Frankfurt in 2:08:33 Stunden die deutsche Marathon-Bestzeit gelaufen war: «Man kann in meinem Alter einfach nichts mehr erzwingen. Ich muss ruhig bleiben und weiter trainieren.»