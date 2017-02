IAAF-Meeting in Karlsruhe

Karlsruhe (dpa) - Mit mäßigen 18,41 Metern hat Weltmeisterin Christina Schwanitz zum Auftakt des IAAF-Meetings in Karlsruhe das Kugelstoßen gewonnen. Die 31-Jährige vom LV 90 Erzgebirge setzte sich bei der Hallen-Leichtathletik-Veranstaltung knapp vor der Ungarin Anita Marton (18,34) durch.

Schwanitz hat unterm Dach eine Bestleistung von 20,05 Metern. Dennoch sagte sie: «Es war ein richtig geiler Wettkampf, wir haben uns von Versuch zu Versuch hochgearbeitet. Ich bin höchst zufrieden.» Am Mittwoch in Düsseldorf war sie nur auf 18,13 Meter gekommen.

Offen ließ Schwanitz weiter, ob sie in zwei Wochen bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig oder beim IAAF-Sportfest in Birmingham antritt. «Natürlich sind deutsche Meisterschaften wichtig, aber da gibt's nur einen Blumenstrauß.»

Bei der Indoor-Serie des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF geht es um 20 000 US-Dollar für den Gesamt- und 3000 US-Dollar für den Tagessieg. «Das muss noch in Euro umgerechnet und versteuert werden. Und dafür muss ich ein halbes Jahr arbeiten», erklärte Schwanitz zudem.