Deutschlands bester Hochspringer Mateusz Przybylko spricht im Interview über Doping in Russland, Polen und Vergleiche zum Fußball.

Düsseldorf. Mit 2,35 Meter ist Mateusz Przybylko derzeit Deutschlands bester Hochspringer. Sauer wird der deutsche Meister beim Thema Doping: „Manchmal habe ich keinen Bock aufs Training, weil ich Schmerzen habe. Ich nehme keine Substanzen, sondern gehe zur Physiotherapie.“

Herr Przybylko, wie viele Leute sprechen Ihren Namen richtig aus?

Mateusz Przybylko: Oh, nicht so viele. Daher sollen alle Matze zu mir sagen, das ist einfacher. Wird mein Bruder auf seinen Nachnamen angesprochen, sagt er immer: Wie der Lehrer zu den Schülern macht, wenn sie zu laut sind: psch! Bülko.

Fühlen Sie sich als Deutscher?

Przybylko: Absolut. Nur wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, dann nicht. Beim Sprechen fehlen mir manchmal die Vokabeln, dann sage ich es auf Deutsch.

Mateusz Przybylko Mateusz Przybylko hat früher Fußball gespielt, „aber ich war immer nur so ein dünner Schlaks, da war die Power nicht da“, sagt der 25-jährige Hochspringer, der für Bayer Leverkusen startet. In Bottrop hat der Sportsoldat seine Bestleistung Ende Juni auf 2,35 Meter gesteigert. Der Siebte der Hallen-EM ist mit der Sprinterin Jennifer Montag liiert, gemeinsam trainieren sie bei Hansjörg Thomaskamp. Przybylkos Mutter Violetta ist ebenfalls Leichtathletin gewesen.

Als Jugendlicher ist die Entscheidung gefallen für Deutschland zu starten.

Przybylko: Nachdem ich die Norm für die U 18-WM gesprungen bin, haben wir in Polen angefragt, aber der Verband hat sich nie gemeldet. Dann haben mich meine Eltern eingebürgert, und der DLV hat sich sofort gemeldet.

Ihr Bruder Kacper, Zweitliga-Fußballer bei Kaiserslautern, hat die polnischen Auswahlteams durchlaufen.

Przybylko: Fußball ist etwas anderes. Da fließt das Geld, das ist schade und traurig. Zwischen Fußball und Leichtathletik liegen Welten. Wenn man bei uns keine Leistung zeigt, kommt kein Geld. In der 2. Liga kennt man dich nicht und du bekommst trotzdem viel Geld.

Sorgt das auch mal für Diskussionen zwischen den Brüdern?

Przybylko: Gar nicht, aber ich habe Kacper mal mit ins Training genommen und ihm Gewichte aufgelegt. Er fand das so schwierig. Das waren 120 Kilo. Als ich lachte, fragte er warum? Da habe ich ihm gesagt, das sind die Frauengewichte. Ich mache Komplex-Kniebeugen mit 250 Kilo. Er findet es schade, dass wir so viel machen müssen. Er gibt Autogrammstunden und so. Das kann ich auch, aber es interessiert niemanden. Ich bin kein Usain Bolt.

Also ist es doch ungerecht?

Przybylko: Ich bin froh, dass es bei Kacper funktioniert hat, denn es gibt so viele Fußballer. Du musst im richtigen Moment gesehen werden. Mein Bruder hatte damals in Bielefeld in der Jugend Glück. Ihn hat ein Scout von Köln gesehen und sie haben ihn unter Vertrag genommen. Bei uns Leichtathleten geht das so: Springst du 2,35 Meter, kannst du überall mitmachen, springst du 2,20 Meter, kennt dich kein Schwein.