Halbmarathon in Kopenhagen

Kopenhagen (dpa) - Der deutsche Rekordhalter Arne Gabius hat in Kopenhagen einen erfolgreichen Härtetest für den Frankfurt-Marathon am 29. Oktober absolviert.

Sechs Wochen vor dem Rennen in der Main-Metropole lief der 36-Jährige einen Halbmarathon in der dänischen Hauptstadt in starken 62:31 Minuten - das ist die zweitbeste Zeit seiner Karriere. Bei sehr guten Wetterbedingungen unterbot Gabius als 17. des Rennens die deutsche Jahresbestzeit des Frankfurters Homiyu Tesfaye (62:58) deutlich.

Schneller war Gabius lediglich bei seinem Halbmarathon-Debüt 2014 in New York mit 62:09. In Frankfurt hatte er vor zwei Jahren den deutschen Marathonrekord von 2:08:33 Stunden aufgestellt.

Sieger über die 21,0975-Kilometer-Distanz wurde Abraham Cheroben in der Jahresweltbestzeit von 58:40 Minuten. Der für Bahrain startende frühere Kenianer kam mit der viertbesten je gelaufenen Zeit ins Ziel. Er verpasste den sieben Jahre alten Halbmarathon-Weltrekord von Zersenay Tadese (Eritrea/58:23) lediglich um 17 Sekunden.