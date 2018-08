Dies bestätigte auch die jüngste Mitteilung der Integritätskommission (AIU) der IAAF, seit April 2017 in rund 120 Doping-Fällen tätig gewesen zu sein. Darunter sind 103 Sportler, die 85 Medaillen bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften gewonnen haben. Allerdings: In 57 Fällen sind russische Leichtathleten involviert.

Für Kugelstoß-Ass David Storl ist es falsch, «allein Russland den schwarzen Peter» zuzuschieben. «Es gibt genug schwarze Schafe, die in der Leichtathletik ihr Unwesen treiben», betonte der dreimalige Europameister. Das aufgedeckte systematische Doping rechtfertige aber, dass die Russen weiter ausgeschlossen sind. «Man sollte sich aber nicht darauf ausruhen und sagen, wir haben Russland ausgeschlossen und damit ist alles in Ordnung, sondern man sollte über den Tellerrand hinausschauen», so Storl.

Für Geher Christopher Linke ist das nicht so einfach zu entscheiden. «Also ich finde das schwierig. Für mich ist es nicht eindeutig, wer mitmachen darf und wer nicht», meinte der Potsdamer. «Der Bann müsste wieder aufgehoben werden. Auf jeden Fall.» Ganz schlimm findet er es, dass die Jugend automatisch von der Sperre betroffen ist. «U18, U20 - da sind keine russischen Geher am Start. Man kann nicht junge Leute für die Verfehlungen der älteren bestrafen. Das geht gar nicht.»

Für Thomas Dreißigacker, den leitenden Bundestrainer Lauf des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, haben die Maßnahmen der IAAF Wirkung gezeigt. «Jetzt gibt es Chancengleichheit, die es vorher nicht gab», stellte er fest. «Die Anzahl der Russen im Topbereich ist geringer geworden. Das sagt ja einiges aus.»

Etwas resigniert hat Sprinterin Tatjana Pinto. «Egal, wie viel Zweifel man hat oder auch nicht: Man steht da am Start und kann da nichts machen», meinte die Läuferin vom LC-Paderborn. Mit Zuversicht begegnet Hürdensprint-Europameisterin Cindy Roleder dem Doping-Thema «Jeder, der am Start ist, der ist für mich sauber. Ich hoffe, dass genug Kontrollen in der letzten Zeit stattgefunden haben» und «Vieles in die richtige Richtung geht».