London (dpa) - Clemens Prokop ist seit 16 Jahren Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes und hört im November auf. «Ich kann diese Zeit als erfolgreich bezeichnen», sagte der 60-jährige Funktionär im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Das deutsche Team ist im Umbruch. Im WM-Aufgebot sind junge Athleten wie Dreispringer Max Heß, die Mittelstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen oder Sprinterin Gina Lückenkemper. Was ist vom Nachwuchs schon zu erwarten?



Clemens Prokop: Wir haben eine ganze Reihe von Athleten, die an der Schwelle zur Weltspitze stehen. Im Normalfall werden sie den Leistungshöhepunkt bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio sein. Sie haben aber die Chance, schon in London mitzumischen.

Bei der WM 2015 in Peking gab es für den DLV acht Medaillen, bei den Rio-Spielen 2016 nur drei. War das nur ein Ausrutscher?



Prokop: Die sportliche Leistung kann man nicht nur an Medaillen bemessen. Der eigentliche Maßstab sind die persönliche Bestleistungen. In Rio war die Leistungsentwicklung nicht optimal. Wir werden in London wieder besser abschneiden, aber eine Medaillenprognose gebe ich prinzipiell nicht ab.

Der Deutsche Olympische Sportbund hat eine Reform des Spitzensports initiiert: Ziel sind mehr Medaillen!

Prokop: Das ändert nichts daran, dass ich dem sehr kritisch gegenüber stehe. Die die Bewertung sportlicher Leistung an der Zahl der Medaillen auszurichten, wird den Athleten nicht gerecht.

Ist es denn falsch, viele Medaillen gewinnen zu wollen?

Prokop: Das wäre die falsche Interpretation. Natürlich streben wir logischerweise an, möglichst viele Medaillen und möglichst viel goldene zu holen. Ich wehre mich nur, die Medaille als alleinigen Maßstab für Leistung zu nehmen.



Wer sind die großen Hoffnungsträger im deutschen WM-Team?



Prokop: Wir hoffen stark auf die drei Speerwerfer Thomas Röhler, Johannes Vetter und Andreas Hofmann, die die Weltrangliste anführen und sich gegenseitig nach vorne pushen.

Die deutschen Speerwerfer dominieren auf der Welt. Röhler (93,90 Meter) und Vetter (94,44) verbesserten nacheinander den deutschen Rekord. Was ist das Geheimnis dieses Aufschwungs?

Prokop: Da kommen eine Vielzahl von Komponenten zusammen: Talent, versierte Trainer und ein Konkurrenzdruck im eigenen Lager, der die Leistung nach oben treibt.



Hat das deutsche Trio das Potenzial, alle Medaillen zu holen?



Prokop: Es wäre ein Tag von geschichtlicher Bedeutung. Doch die deutschen Speerwerfer kämpfen nicht allein. Deshalb wäre es zu früh, das Ergebnis des Wettkampfes schon vorher festzuschreiben. Die sind momentan die herausragende Botschafter der deutschen Leichtathletik. Wir sind froh und stolz sie zu haben.