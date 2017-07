Einst starben die Arenen in Düsseldorf oder Köln für die Leichtathletik in NRW, jetzt soll mit Berlin die letzte Laufbahn fallen. Eine Bestandsaufnahme.

Düsseldorf. Das Berlin Olympiastadion – es ist Deutschlands letztes Groß-Stadion (über 70 000 Plätze), das noch eine für die Leichtathletik nutzbare Rund-Laufbahn hat. Das Problem: Derzeit soll das Stadion nach Plänen des Berliner Senats nach den Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 in Berlin seine über 80-jährige Funktionsfähigkeit für Leichtathletik verlieren – und den Interessen des Fußballs zum Opfer falle. Wie das schon vorher mit den Mehrzweckstadien in Köln (1997), Düsseldorf (2003), Duisburg (2006) und zuletzt auch Stuttgart und Bremen passiert war, aus denen die Leichtathletikanlagen Stück für Stück verschwunden sind.

Bis 1997 gab es in Köln das große ASV-Sportfest

Womit auch die Leichtathletik in Deutschland – wohlgemerkt olympische Kernsportart – zunehmend verschwindet. Erst aus den großen Stadien an Rhein und Ruhr, schließlich auch aus den öffentlich-rechtlichen Medien. Noch 1977 hatte ein Weltcup in Düsseldorf als Vorläufer der Leichtathletik-WM über drei Tage mehr als 100 000 Besucher angelockt, auch fanden dort Deutsche Meisterschaften statt. Wie in Köln, wo es noch 1997 das große ASV-Sportfest mit zwei Weltrekorden gegeben hatte – bevor die Abrissbirne kam.

Dass der Aufschrei nun für den Erhalt des Berliner Olympiastadions als Leichtathletik-Arena groß ist, ist verständlich. Mehrere Sport-Organisationen wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) haben ihr Statement zum Erhalt längst abgegeben. Auch Michael Vesper, Vorstandschef des Deutschen Olympischen Sportbundes,will die Laufbahn erhalten: Vesper sagte, er könne zwar verstehen, dass Hertha BSC ein kompaktes Fußballstadion wolle. Es wäre aber schade, das Olympiastadion zu verschlimmbessern. „Deutschland braucht eine hervorragende Stätte für Leichtathletik-Wettbewerbe. Eine herausfahrbare Laufbahn ist eine gute Option“, sagte Vesper vor einiger Zeit.

So etwa sieht auch die Lösung in Frankreich aus: Das Stade de France in St. Denis (gebaut 2000) verfügt über eine Rundlaufbahn. Für den Fußball gibt es ausziehbare Tribünen, die bis dicht ans Fußballfeld reichen – bei der Leichtathletik werden diese Tribünen dann zurück geschoben. In Frankreich kommt offenbar niemand auf die Idee, das aus Steuermitteln errichtete, wichtigste französische Stadion in einen reinen Fußballplatz zu verwandeln.

DLV-Präsident Clemens Prokop (60) kritisiert im Hinblick auf Berlin die Verschwendung von Steuergeldern. Zunächst mit der Renovierung vor nicht einmal 15 Jahren, jetzt, um im Zweifel aus der Arena ein reines Fußballstadion zu machen.

Schon zuletzt bei der Umwandlung der Stadien in Stuttgart haben alle Bedenken der Leichtathletik-Lobbyisten gegen die Anhänger des Fußballs keine Chance gehabt. Leichtathletik? „Wollen wir hier nicht mehr“, heißt es immer öfter von den Fußball-Geschäftigen, die die einstmals mit Steuermitteln errichteten Mehrzweckstadien für ihre Geschäfte besetzt haben. Dass der Fußball die Zuschauer lockt und das Geld bringt, ist der Katalysator dieser Haltung. So haben Leichtathletikanlagen aus den Stadien zu verschwinden, selbst wenn sie wie im Berliner Olympiastadion für die Europameisterschaft im kommenden Jahr noch einmal mit Millionen-Aufwand aus Steuermitteln modernisiert werden.