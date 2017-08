London (dpa) - Alle schauen heute auf Usain Bolt: Der Superstar und Showman hat bei der 16. Leichtathletik-WM in London seinen ersten Auftritt. Aus deutscher Sicht steht Diskus-Altmeister Robert Harting im Mittelpunkt.

Die Hingucker des ersten Tages:

100 Meter Vorlauf der Männer (20.00):

Der achtfache Olympiasieger und elfmalige Weltmeister darf sich warmmachen. Bolt hat schon in den Vorläufen einen gefährlichen Rivalen weniger: Der Kanadier André de Grasse musste seine WM-Teilnahme wegen einer Oberschenkelverletzung zurückziehen. Christian Coleman aus den USA führt die Weltjahresbestenliste mit 9,82 Sekunden an. Der Jamaikaner Bolt ist in dieser Saison 9,95 Sekunden gerannt. Der Wattenscheider Julian Reus ist der einzige deutsche Starter.

10 000 Meter der Männer, Finale (22.20):

Bei den Sommerspielen 2012 brüllten die britischen Fans Mo Farah zu Gold über 5000 und 10 000 Meter. Der gebürtige Somalier und vierfache Olympiasieger soll das erste WM-Gold in London holen. Die Rivalen kommen vor allem aus Afrika: Am schnellsten in diesem Jahr war der Äthiopier Abadi Hadis in 27:08,26 Minuten. Ein deutscher Läufer hat sich nicht qualifizieren können.

Diskuswurf der Männer, Qualifikation (20.20):

Kann Robert Harting (32) noch einmal einen Coup landen? Der dreifache Weltmeister und Olympiasieger von London 2012 muss erst mal durch die Qualifikation und ist mit 66,30 Metern in diesem Jahr nur die Nummer zehn auf der Welt. Sein Bruder Christoph Harting, Überraschungssieger von Rio de Janeiro 2016, hat das WM-Ticket verpasst. Favoriten sind der Weltjahresbeste Daniel Stahl aus Schweden (71,29) und der Jamaikaner Fedrick Dacres. Zweiter deutscher Teilnehmer ist Martin Wierig aus Magdeburg.

Durch die Vorkampf-Mühle müssen am ersten WM-Tag unter anderen auch 1500-Meter-Talent Konstanze Klosterhalfen aus Leverkusen, Weitspringer Julian Howard (Karlsruhe) und Lisa Ryzih (Ludwigshafen) im Stabhochsprung.