Die Hürdenläuferin Djamila Böhm möchte 2018 bei der Heim-EM in Berlin starten. Geld für ihre Vorbereitung sammelt sie jetzt im Internet.

Düsseldorf. 56,92 Sekunden. Exakt so lange brauchte Djamila Böhm bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten über 400 Meter Hürden. Das reichte bei den Wettkämpfen in Erfurt für den Sieg – der 23-jährigen Sportlerin vom ART Düsseldorf genügt dieser Erfolg aber noch lange nicht. Ihr nächstes großes Ziel: Die Heim-Europameisterschaft im August 2018 in Berlin. Doch für eine optimale Vorbereitung fehlen ihr die finanziellen Mittel – Förderung vom Verband erhält sie aktuell nicht. Sie setzt auf eine unkonventionelle Methode: Crowdfunding.

Bis zum 26. September können Firmen, Vereine oder Privatpersonen Djamila Böhm unterstützen. Am Ende sollen 6000 Euro stehen. Wird der Betrag nicht erreicht, fließt das Geld an die Gönner zurück. Kommt die Summe zusammen, hat Böhm eine genaue Vorstellung, was sie mit dem Geld anstellt: „Damit ich topfit in die EM-Saison starte, brauche ich ein zweites Trainingslager.“ Bisher hat sich die 23-Jährige einmal jährlich in Italien auf die Saison vorbereitet – auf eigene Kosten. Hinzu kommen soll ein zweites Lager, am liebsten in Portugal. Bei günstigen Wetterbedingungen soll der Fokus voll auf dem Training liegen.

Rund 800 Sportler profitieren von der Förderung des Verbandes

Zudem möchte sie verstärkt an Wettkämpfen im Ausland teilnehmen: „In Deutschland ist die Konkurrenz nicht besonders groß. Insbesondere auf der Zielgeraden braucht man den Wettkampf, um optimale Leistungen zu erzielen.“ Doch auch die Kosten für Fahrt und Aufenthalt bei den internationalen Meetings müssen gedeckt werden. „2017 habe ich eigentlich bei allen Wettkämpfen draufgezahlt.“

Neben ihren neun Trainingseinheiten pro Woche studiert Djamila Böhm Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Momentan schreibt sie an ihrer Bachelorarbeit. Viel Zeit für Privatleben bleibt nicht: „Meine Freunde verstehen zum Glück, dass ich nach einem Tag mit zwei Trainingseinheiten und Arbeit für die Uni keine Lust mehr habe, etwas zu unternehmen.“ Da allerdings auch wenig Zeit für einen Nebenjob bleibt, ist Böhm – wie viele andere Athleten abseits der großen Ballsportarten – auf Förderung angewiesen. Bisher wird sie lediglich vom Sportstadtteam Düsseldorf unterstützt.

Warum sie aktuell nicht vom Deutschen Leichtathletikbund (DLV) gefördert wird, erklärt Verbands-Sprecher Eberhard Vollmer: „Ende September/Anfang Oktober werden die Sportler entsprechend ihrer Leistungen von den Bundestrainern in Kader eingeteilt, an denen sich die Höhe der Förderung bemisst.“ Djamila Böhms Gewinn der Deutschen Meisterschaft datiert aus dem Juli 2017. Bei der letzten Einteilung wurde sie deshalb – trotz Sieg bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften – noch nicht berücksichtigt. Wenn in wenigen Wochen die Karten neu gemischt werden, sagt Vollmer, „ist sie mit Sicherheit im B-Kader vertreten“.