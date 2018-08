Berlin (dpa) - Die deutschen Speerwurf-Giganten wollen am Sonntag auch das ISTAF rocken, und sogar Basketball-Superstar LeBron James ist bei der Abschiedsparty für Diskus-Ass Robert Harting dabei.

Drei Stunden Weltklasse-Leichtathletik non-stop - elf Europameister von Berlin kommen noch einmal zurück ins Olympiastadion. Und der Clou: Im Diskusring steht nicht nur Publikumsliebling Harting im Fokus der Fans. Gleich drei Olympiasieger sind dabei: Der Este Gerd Kanter (2008), Robert (2012) und sein Bruder Christoph Harting (2016). Das gab's noch nie. Die ARD überträgt von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr live.

Ein Comeback hat Harting indes erneut ausgeschlossen. «Ganz sicher: Das wird nicht passieren!», sagte der 33-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz im Marshall-Haus auf dem Berliner Messegelände. «Sicher gibt's tolle Comebacks. Aber ich kann mir das ganz sicher nicht vorstellen», versicherte er.

«Das wird am Sonntag ein sehr emotionaler Moment für mich, wenn ich dann so vielen Leuten noch einmal so nah bin», erzählte Harting, der sich nach einer harten Abschluss-Saison am liebsten mit einer Saisonbestleistung von den Fans verabschieden würde. «Das wäre natürlich toll. Aber der Körper ist eine Überraschungstüte», sagte der erfolgreichste deutsche Leichtathlet des vergangenen Jahrzehnts.

«Meine Sehne zwickt jetzt nur noch ein bisschen. Das Knie arbeitet trotzdem nicht richtig gut, weil der Körper es eben noch ausgeschaltet hat», sagte der dreimalige Weltmeister in einem dpa-Gespräch und fügte schmunzelnd hinzu: «Aber ich fühle mich gut, ich bin jung, gefragt, umstritten und beliebt zugleich.»

Vielleicht drückt ihm auch LeBron James zum Abschied die Hand. Beide sind 33, beide haben den gleichen Ausrüster. Der NBA-Profi von den Los Angeles Lakers ist auf Promotour in der Hauptstadt, dabei wird er am Sonntag als Gastgeber eines Streetball-Turniers von Jugendlichen fungieren und wird auch im Olympiastadion erwartet. Der zweimalige Olympiasieger gewann in seiner Karriere bislang dreimal die Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga und wird als bester Basketballer seiner Generation angesehen.

Als strahlender Diamond-League-Sieger kommt Speerwerfer Andreas Hofmann nach Berlin. «Dieser Sieg gegen die Besten der Welt ist nicht vergleichbar mit Silber bei der EM. Das ist jetzt natürlich eine sehr gute Saison für mich, die beste meiner Karriere», sagte der deutsche Meister aus Mannheim nach seinem Erfolg am Donnerstagabend im Zürcher Letzigrund-Stadion.