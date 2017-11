Nordrhein-Westfalen wählt bis zum 4. Dezember seine besten Sportler des Jahres 2017.

Mönchengladbach. Am 15. Dezember werden die besten und erfolgreichsten Sportler Nordrhein-Westfalens bereits zum elften Mal mit dem „Felix“ ausgezeichnet – und mit der Trophäe auf einer Gala mit 1200 Gästen in der Düsseldorfer Halle an der Siegburger Straße geehrt.

Nur gefunden werden müssen sie noch, diese Helden des Sports aus dem Sport-Jahr 2017. Darüber kann man bis zum 4. Dezember in sechs Kategorien online unter nrw-sportlerdesjahres.de abstimmen. In sechs Kategorien stehen jeweils fünf Nominierte zur Auswahl, zudem ehrt eine Experten-Jury den „Trainer des Jahres“. Der WDR sendet am 16. Dezember ab 15.55 Uhr eine längere Zusammenfassung der Gala. Folgende Sportler und Sportlerinnen stehen zur Auswahl:

Sportlerin des Jahres

Isabell Werth (Reiten, Dressur), Gina Lückenkemper, (Leichtathletik, Sprint), Jaqueline Lölling (Skeleton), Konstanze Klosterhalfen (Leichtathletik, 1 500 Meter), Pamela Dutkiewicz (Leichtathletik, 100 Meter Hürden)

Sportler des Jahres

Alexander Wieczerzak (Judo), Simon Rösner (Squash), Max Rendschmidt (Kanu), Max Hoff (Kanu), Max Hartung (Fechten, Säbel)

Mannschaft des Jahres

Deutschlandachter, Deutsche Dressurreiter, Deutsche Damen-Staffel Moderner Fünfkampf, Borussia Düsseldorf (Tischtennis), Bayer Uerdingen Damen (Wasserball)

Fußball-Felix

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Timo Horn (1. FC Köln), Leon Goretzka (FC Schalke 04), Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Newcomer/in des Jahres

Falk Wendrich, Leichtathletik (Hochsprung), Bo Kanda Lita Baehre, Leichtathletik (Stabhochsprung), Madeline Folgmann, Taekwondo, Hannah Erbe, Reiten (Dressur), Bennet Buchmüller, Bobfahren

Behindertensportler/in des Jahres

Thomas Schmidberger (Tischtennis), Markus Rehm (Leichtathletik, Weitsprung, Sprint), Frederike Charlotte Koleiski (Leichtathletik, Kugelstoßen), Johannes Floors (Leichtathletik, Sprint), Hans-Peter Durst (Radsport) red