Der 1. FC Köln startet nach dem sechsten Abstieg am Samstag in Bochum in die neue Zweitliga-Saison – und ist Favorit auf den Aufstieg.

Köln. Auf dem Parkplatz im Kölner Grüngürtel sorgt Hansi Dentinger für Ordnung. „Hier geht nix, sie müssen hintenrum fahren“, ruft der Hausmeister und Platzwart des 1. FC Köln jenen zu, die die Franz-Kremer-Allee engagiert hinaufgefahren kommen, um direkt vor dem Geißbockheim zu parken. Dentinger fuchtelt dabei wild mit den Armen, die Gäste drehen ehrfürchtig ab.

Es ist eng am Geißbockheim. Weder hat das Interesse am Neu-Zweitligisten 1. FC Köln nachgelassen, noch sind die Mitarbeiter auf der schmucken Anlage samt Geschäftsstelle weniger geworden. Die Zeiten, in denen 30 Prozent der Belegschaft nach einem Abstieg erst einmal gekündigt wurden, um die Kasse zu schonen, sind vorbei. Vor allem in Köln, wo Dentinger Ende April dieses Jahres schon seinen sechsten Abstieg miterleben musste, aber man aus dem Elend des Niedergangs längst mental etwas viel Schöneres gemacht hat: die Chancen auf den Neuanfang zum Beispiel.

Man hatte sich den FC ja eigentlich ohne Ex-Trainer Peter Stöger und Ex-Geschäftsführer Jörg Schmadtke lange gar nicht mehr vorstellen können, aber das ging dann doch schneller als gedacht. Der Trainer aus Österreich vergriff sich aus der Sicht vieler Fans in der allzu schnellen Neuanstellung in Dortmund, Schmadtke ließ sich für seinen freiwilligen Abgang erst fürstlich entlohnen und wechselte dann zum VfL Wolfsburg – das ist keine Konstellation, die dem FC-Fan Tränen der Trauer in die Augen treibt.

Noch dazu, wenn beim eigenen Club alles auf Anfang steht. Und mit dem neuen Trainer Markus Anfang, der von Fast-Aufsteiger Holstein Kiel auf Geheiß des im Winter gekommenen Geschäftsführers Armin Veh in seine Heimatstadt Köln gewechselt war, um den Stöger-Nachlassverwalter Stefan Ruthenbeck wieder in den Nachwuchs zu verschieben (der macht als U19-Trainer weiter), nicht nur ein neues Spielsystem, sondern auch ein neuer Geist Einzug halten soll. Köln will in der 2. Liga aktiv sein, wirklich Fußball spielen, einen eigenen Stil kreieren und erkennbar sein. „Über Systeme wird ja viel geredet, meist erkennt man dann aber nichts. Ich bin dafür, dass das bei uns anders ist“, sagt Veh, der im deutschen Fußballgeschäft schon fast alles überall gemacht hat, aber jetzt, zwei Tage vor dem Start mit dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (13 Uhr) am Samstag, „doch angespannt“ ist, wie er beim „Sk´y-Talk“ im Geißbockheim verrät.