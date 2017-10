1:1 in Freiburg: Berlin bleibt im sechsten Pflichtspiel ohne Sieg.

Freiburg. Hertha BSC hat seine Sieglos-Serie auch in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Drei Tage nach der bitteren Europa-League-Pleite gegen Luhansk (1:2) kamen die erneut schwachen Berliner beim SC Freiburg nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Salomon Kalou (81. Minute) sicherte der Hertha per Foulelfmeter gestern immerhin einen Punkt, drei Minuten zuvor hatte er einen weiteren Strafstoß noch über das Tor geschossen. „Wichtig ist, Salomon hat Eier gezeigt“, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai. Ebenfalls per Elfmeter war U21-Europameister Janik Haberer (52.) für die Freiburger erfolgreich.

Trotz des negativen Laufs war Dardai zufrieden: „Weil die Mannschaft eine gute Bereitschaft gezeigt und bis zum Schluss gekämpft hat.“ Freiburgs Julian Schuster bewertete die Begegnung dagegen anders: „Das ist wahnsinnig ärgerlich. Das sind verschenkte Punkte.“ Die Hertha bleibt nach dem sechsten Pflichtspiel ohne Sieg in Serie wie auch Freiburg in den unteren Regionen der Tabelle. Am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Köln muss sich die Mannschaft dringend steigern, um den Traum vom Finale im heimischen Olympiastadion aufrechtzuerhalten. Auch der zuletzt wegen seiner Rotsperre schmerzlich vermisste Kapitän Vedad Ibisevic setzte kaum Akzente und wurde schon zur Halbzeit durch Davie Selke ersetzt. dpa