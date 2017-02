In der Leverkusener Bay Arena ist am Samstag Frankfurt zu Gast.

Zusammen mit der Bitburger Braugruppe verlosen wir 1x2 VIP-Tickets mit Catering und Parkschein sowie 1x2 Tribünentickets für das Bundesligaspiel Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt am Samstag, 11. Februar 2017, 15:30 Uhr in der Leverkusener Bay Arena. Als so genannter Prostpreis sind 3x2 5l-Fassdosen Bitburger Premium Pils zu gewinnen. Alle Teilnehmer und deren Begleitpersonen müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Die Verlosung wurde beendet.