Timmendorfer Strand (dpa) - Das Interimsduo Leonie Körtzinger und Julia Sude hat das Finale bei den deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball verpasst.

Nach dem überraschenden Erfolg gegen das als Titelfavorit gehandelte Nationalteam Karla Borger und Margareta Kozuch unterlagen das 21 Jahre alte Talent Körtzinger (Hamburg) und die routinierte Sude (30/Friedrichshafen) in Timmendorfer Strand im Halbfinale Kim Behrens und Sandra Ittlinger (Berlin) mit 0:2 (15:21, 17:21).

Im Endspiel am Sonntag treffen Behrens/Ittlinger, die sich ohne Nationalmannschafts-Status in diesem Jahr bis auf Rang 16 der Weltrangliste noch oben gearbeitet haben, auf Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg). Das beim nationalen Championat an Position eins gesetzte Nationalduo schaltete vor 6000 Zuschauern Teresa Mersmann und Cinja Tillmann (Münster) mit 2:0 (21:19, 21:15) aus. «Wahnsinn, jetzt haben wir schon Platz zwei sicher. Die letzten Wochen haben wir noch häter gearbeitet und uns dafür belohnt», kommentierte die 24 Jahre alte Ittlinger den Finaleinzug.