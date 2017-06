Hamburg (dpa) - Deutschlands Hockey-Herren sind mit einem Sieg in das traditionelle Vier-Länder-Turnier in Hamburg gestartet. Im Spiel gegen Österreich, das wegen starken Regens für eine Stunde unterbrochen werden musste, setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Stefan Kermas mit 2:0 (1:0) durch.

Tom Grambusch (11. Minute, Siebenmeter) und Timm Herzbruch (37.) erzielten auf der völlig verregneten Anlage des Uhlenhorster HC die Tore für das DHB-Team, das laut Kermas höher hätte gewinnen müssen.

Am Freitag treffen die Deutschen beim Hamburg Masters auf Spanien. Die Iberer hatten im Auftaktmatch am Donnerstag 1:4 gegen Irland verloren. Mit dem Team von der Insel bekommt es Kermas' Mannschaft zum Turnierabschluss am Sonntag zu tun.