Generalprobe in Hamburg

Hamburg (dpa) - Für die deutschen Hockey-Herren ist das 19. Hamburg Masters die Generalprobe für ihre beiden Saison-Höhepunkte. Vom 22. bis 25. Juni trifft die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas auf Österreich, Spanien und Irland.

«Wir wollen dort einen guten Entwicklungsschritt als Mannschaft machen», erklärte Kermas, dessen Team dabei auf interessante Gegner mit unterschiedlichen Stärken trifft. «Ich bin sehr froh über dieses heterogene Teilnehmerfeld», sagte der neue Bundestrainer zu der viertägigen Traditionsveranstaltung. «Denn wir werden in Johannisburg ja auch vom Olympia-Zweiten Belgien bis zu Ägypten sehr unterschiedliche Gruppengegner haben.»

Kurz nach der Veranstaltung in der Hansestadt steigen die beiden wichtigsten Hockey-Turniere des Jahres. Vom 8. bis 23. Juli steht im Rahmen das Word-League-Halbfinales in Johannisburg die Qualifikation für die WM 2018 auf dem Programm. Und vom 19. bis 27. August wird in Amstelveen die EM entschieden.